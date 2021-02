Hockey, gli Snipers TecnoAlt vincono ancora e “vedono” i playoff

Un’altra vittoria per gli Snipers TECNOALT che al PalaMercuri sconfiggono l’Invicta Modena per 5-4 nella seconda giornata di ritorno del campionato nazionale di serie B di hockey in line, al termine di una gara emozionante. I civitavecchiesi, memori del pesante ko subito all’andata, partono con il piede giusto e si portano in vantaggio 2-0 grazie alle reti di De Fazi e Novelli. Gli ospiti accorciano ma Stefani prima dell’intervallo porta il match sul 3-1.

Nella ripresa reazione veemente degli ospiti che giocano meglio ed acciuffano un meritato pari (3-3). Nel finale ancora vantaggio targato TECNOALT (De Fazi), ancora pari degli ospiti ma a 47” dalla fine è una rete di Luca Tranquilli a regalare tre punti preziosi alla compagine di coach Gavazzi. Con questi 3 punti i civitavecchiesi consolidano il quarto posto in classifica e sono con un piede nei play off. Gli Snipers sorridono anche per il rientro in formazione di Elia Tranquilli fermo ai box per diversi mesi per infortunio e tornato sabato a calcare le piste da gioco.

Queste le dichiarazioni del giovane Marco Stefani: “E’ stata una partita di riscatto, avendo perso all’andata in casa loro con non poca amarezza, ma ci ha dato la forza di impegnarci e vincere la partita in casa nostra. Una vittoria sudata, dopo un primo tempo ottimo ci siamo un po’ persi nel secondo rischiando di perdere una seconda volta ma la voglia di vincere ci ha fatto avere la meglio”.

I presenti: Eugenia Pompanin, Giulia Mollica, Gianmarco Novelli (1), Stefano Cocino, Veronica Novelli, Michelangelo Tranquilli, Luca Tranquilli (1), Elia Tranquilli, Marco Stefani (1), Alessandro De Fazi (2), Manlio Mandolfo, Davide Trotta, Davide Ceccotti, Alessio Galli, Mattia Padovan, Riccardo Valentini.