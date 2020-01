Hockey, gli Snipers TecnoAlt travolgono i Mammuth Roma

Tutto facile per gli Snipers TecnoAlt Civitavecchia (foto Maurilio Mandolfo) che iniziano il 2020 travolgendo i Mammuth Roma nel derby laziale. Il risultato della partita è eloquente: 18-0, con 9 gol realizzati per tempo. Per gli Snipers 5 reti di Mercuri, tanti giovani in pista ed esordio assoluto del goalie Nambuletto fra i senior. Nelle prossime settimane trasferte in Emilia Romagna per i ragazzi del presidente Valentini: il girone d’andata si chiuderà con la sfida in casa del Forlì (11 gennaio) e del Modena (18 gennaio).

Coach Martina Gavazzi: “Il 2020 si apre con un risultato positivo per noi. Sapevamo che la differenza di valori in campo sarebbe stata evidente e ne abbiamo approfittato per dare spazio a tutta la rosa con un occhio di riguardo a chi fin qui aveva giocato meno e ai nostri giovani under 18.

I ragazzi hanno risposto con prove positive e abbiamo provato soluzioni nuove che potrebbero essere utili in futuro. Menzione speciale per il goalie Nambuletto (classe 2004) all’esordio assoluto in formazione senior”.

Il tabellino: Eugenia Pompanin, Gaetano Nambuletto, Riccardo Valentini, Manuel Fabrizi (3), Gianmarco Novelli (1), Veronica Novelli, Alessio Galli, Federico Parmegiani (2), Ciro Zaccaria, Stefano Cocino (3), Mattia Padovan, Marco Stefani (2), Davide Ceccotti, Elia Tranquilli (1), Luca Tranquilli (1), Ravi Mercuri (5). Allenatore: Martina Gavazzi

Sponsorizzato da