Hockey, gli Snipers TecnoAlt rimontano e approdano in semifinale

Dopo aver perso gara 1 i civitavecchiesi ribaltano la situazione battendo il Forlì per 6-5 al PalaMercuri sia in gara 2 che in gara 3

Sorridono agli Snipers TECNOALT i quarti di finale dei play off promozione di serie B. I civitavecchiesi infatti nonostante le molte assenze fra covid e quarantene riescono a ribaltare la serie e dopo il ko di gara 1 a Forlì (6-2) vincono al PalaMercuri sia sabato pomeriggio in gara 2 (6-5) sia domenica mattina nello spareggio, ancora per 6-5. Due partite simili quelle di sabato e domenica: Civitavecchia avanti fin dalle battute iniziali, Forlì in rimonta ma i giovani di coach Gavazzi non si scompongono e riescono a rimanere avanti nel punteggio. In porta la giovanissima Mollica (15 anni), all’esordio assoluto nei senior, regge la pressione con prestazioni degne di nota.

Coach Gavazzi: “Le due vittorie sono entrambe merito del gruppo che di fronte alla difficoltà si è unito: tutti hanno dato il massimo, alcuni hanno superato il loro massimo. Siamo scesi in campo provando a sfruttare la nostra migliore arma, il pattinaggio, e dal primo minuto con un pressing serrato ed organizzato abbiamo concesso poco ai più esperti forlivesi. In entrambe le gare non siamo mai andati sotto e Il cuore e la forza della squadra hanno fatto il resto. I più grandi complimenti vanno senza ombra di dubbio alla quindicenne Giulia Mollica che ha difeso la nostra gabbia con coraggio e maturità dimostrando tutte le sue doti”.

I gol sono stati realizzati al sabato da Marco Stefani (2), Gianmarco Novelli, Stefano Cocino, Alessio Galli e Michelangelo Tranquilli.

Alla domenica da Gianmarco Novelli (3), Luca Tranquilli, Michelangelo Tranquilli e Stefano Cocino.