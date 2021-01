Hockey, gli Snipers TecnoAlt ospitano i Mammuth Roma

Recupero della settima giornata di serie B per i civitavecchiesi in campo domani, ore 18

Impegno interno per gli Snipers TECNOALT che domani alle ore 18 al PalaMercuri sfideranno la formazione ultima in classifica, i Mammuth Roma, per il recupero della settima giornata di campionato nazionale di serie B.

“Dovremo stare attenti a non sottovalutare l’incontro – spiega il presidente della Cv Skating Riccardo Valentini – perché avendo una squadra molto giovane possiamo vincere con tutti, tramite prove esaltanti, o perdere con tutti, con prestazioni da dimenticare. Dopo la buona prova di Forlì siamo chiamati a dare continuità e la pista di casa sarà sicuramente un valore aggiunto. In settimana ci siamo allenati bene, i ragazzi sono carichi e ci sono tutti i presupposti per una buona partita”.

Tutta la rosa è a disposizione di coach Gavazzi.