Hockey, gli Snipers TecnoAlt esultano in trasferta

Vittoria per 8-4 a Forlì per i civitavecchiesi che tornano a sorridere dopo 4 sconfitte consecutive

Tornano al successo gli Snipers TECNOALT dopo quattro sconfitte consecutive nel campionato di serie B. A Forlì battuti i padroni di casa per 8-4 grazie alle doppiette di capitan Novelli, Tranquilli, Stefani e Valentini. I civitavecchiesi approcciano bene alla gara e si portano subito in vantaggio per 2-0 nei primi 5 minuti. Nell’arco della gara coach Gavazzi ruota tutto il roster a disposizione e tutti i ragazzi chiamati in causa rispondono con una buona prestazione singola e di squadra che consente ai nerazzurri di conservare il vantaggio. Ottima la prova del goalie Pompanin.

Eugenia Pompanin: “È stata una partita molto combattuta fino all’ultimo minuto. Abbiamo giocato tutti molto bene soprattutto i più giovani. Nonostante qualche piccolo errore a causa della nostra poca esperienza in un campionato di serie B, siamo comunque riusciti a mantenere il vantaggio fino alla fine, ci siamo divertiti e abbiamo giocato di squadra. Sono molto contenta e soddisfatta del lavoro e dei grandi progressi che stiamo facendo in questa stagione”.