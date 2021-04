Hockey, gli Snipers TecnoAlt decimati in campo in gara 1 dei playoff

I nerazzurri faranno visita questa sera, ore 20.30 al Forlì. "Siamo pesantemente contrariati da quanto imposto dalla Fisr. Non è questo il modo di rispettare un playoff ed una società in difficoltà" commentano dalla società civitavecchiese

Saranno dei play off anomali per gli Snipers TECNOALT che saranno “costretti” a giocare gara 1 dei quarti di finale, in programma questa sera ore 20.30 a Forlì, pesantemente rimaneggiati. Fra Covid, quarantene e problemi di lavoro dati dal turno infrasettimanale saranno molti gli assenti fra le fila civitavecchiesi per quello che in teoria è l’appuntamento più importante dell’anno: i play off.

“Siamo pesantemente contrariati – commentano gli Snipers – da quanto imposto dalla Fisr. Non è questo un modo di rispettare un play off ed una società in difficoltà. Nonostante tutto, saremo comunque presenti a Forlì con una formazione estremamente giovane e guidata per l’occasione da capitan Gianmarco Novelli. Faremo il possibile per onorare l’impegno, nonostante non ci alleniamo da 2 settimane, e dare il 100% in pista”.