Hockey, gli Snipers TecnoAlt chiudono l’andata a Modena

I civitavecchiesi faranno visita domani, ore 18, all'Invicta penultima in classifica

Ultima giornata del girone d’andata per gli Snipers TecnoAlt che domani alle ore 18 a Modena affrontano i padroni di casa dell’Invicta. I civitavecchiesi arrivano all’appuntamento da terzi in classifica mentre i modenesi sono penultimi. In formazione assenti Elia Tranquilli e Veronica Novelli ma tornano a disposizione di coach Gavazzi Ciro Zaccaria e Federico Parmegiani.

Riccardo Valentini: “Chiudiamo il girone di andata con una sfida sulla carta facile ma il campionato ha dimostrato che ogni sfida nasconde più di un’ insidia e quindi non dovremo sottovalutare l’incontro.

Questo anche perché c’è grande differenza nei vari impianti fra dimensioni, superfici e balaustre e giocare fuori casa non è mai semplice.

In settimana abbiamo avuto alcuni problemi con influenze varie ma siamo ottimisti sulla prossima prestazione della squadra”