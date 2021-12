Hockey, gli Snipers TecnoAlt chiudono il 2021 contro Forlì

Ultimo impegno dell’anno solare 2021 per gli Snipers TECNOALT che domani alle ore 18.30 al PalaMercuri ospiteranno il Libertas Forlì per la settima giornata del campionato nazionale di serie B. Gli avversari sono attualmente secondi in classifica e autori fin qui di un’ottima stagione, trascinati dagli innesti Toscani Stricker e Carboncini.

Luca Tranquilli: “Forlì è seconda in classifica e dotata di un roster lungo e ottime individualità

Sarà difficile fare punti ma in casa abbiamo sempre una marcia in più ed il dovere di provare a vincere sempre, anche per i nostri tifosi. Sono convinto che la squadra saprà sfoderare una buona prestazione “.

In formazione tutti a disposizione di coach Gavazzi.

Domenica mattina alle ore 12, sempre al PalaMercuri, si replica con le compagini under 18 di Civitavecchia e Forlì.