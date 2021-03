Hockey, gli Snipers TecnoAlt chiudono contro l’Edera Trieste

Ultima giornata di campionato per gli Snipers TECNOALT che domani alle ore 20 sul campo dell’Edera Trieste chiudono la regular season di serie B. Civitavecchiesi già certi del quarto posto in classifica e già certi del quarto di finale playoff contro la Libertas Forlì.

Per questo motivo i nerazzurri andranno in trasferta con la formazione under 18 che domenica sul campo di Ferrara avrà la prima giornata del campionato nazionale under 18, di cui i TECNOALT sono campioni d’Italia in carica.

“Sarà un modo – spiega il presidente Riccardo Valentini – per far fare esperienza ai nostri giovanissimi ed avere un ottimo allenamento prima dell’esordio nel campionato in under 18. Ci saranno 3 ragazzi (Carannante, Orlando, Serrano) che faranno il loro esordio assoluto in prima squadra mentre i nostri senior avranno modo per recuperare da qualche acciacco fisico. Il risultato non ci interessa, stiamo lavorando per arrivare pronti ai playoff”.

I convocati: Gaetano Nambuletto, Marco Stefani, Davide Ceccotti, Alessio Galli, Mattia Padovan, Davide Trotta, Michelangelo Tranquilli, Manlio Mandolfo, Alessandro De Fazi, Emanuel Serrano, Michele Orlando, Christian Carannante. Allenatore Martina Gavazzi.