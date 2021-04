Hockey, gli Snipers TecnoAlt cercano l’impresa

Lunga trasferta per i civitavecchiesi che domani alle ore 21 a Trieste saranno impegnati in gara 2 della semifinale promozione nei play off

Altra lunga trasferta per gli Snipers TECNOALT che domani alle ore 21 a Trieste saranno impegnati per la gara 2 della semifinale promozione nei play off di serie B.

I civitavecchiesi, dopo il netto 9-0 subito in casa (figlio anche delle molte assenze), proveranno a rendere difficile la vita alla formazione dell’Edera, favorita alla vittoria finale.

In formazione tornano a disposizione il goalie Pompanin e Riccardo Valentini, che per l’occasione sarà anche allenatore.

“La sfida è ardua – afferma Valentini – ma d’altronde non abbiamo niente da perdere. La nostra è una squadra giovanissima e già solo essere arrivati in semifinale è un successo. Peccato per le complicazioni che il Covid ci ha arrecato proprio nel nostro momento migliore, ma la situazione mondiale è questa e possiamo farci poco.

A Trieste daremo il 100%: seppure in pochi venderemo cara la pelle. Tutte le partite cominciano sempre da 0-0 e proveremo a far girare gli episodi in nostro favore”.