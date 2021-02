Hockey, gli Snipers TecnoAlt attendono i Castelli Romani

Inizia il girone di ritorno per gli Snipers TECNOALT che domani alle ore 18 saranno impegnati “in trasferta” al PalaMercuri contro i Castelli Romani. Il campo di casa della formazione avversaria infatti, il Pala Ariccia, è ancora indisponibile per lavori di ristrutturazione e la formazione dei Castelli sta giocando tutto il campionato di serie B in casa a Civitavecchia. I civitavecchiesi sono reduci da una settimana di stop, utile a far recuperare qualche giocatore da piccoli problemi fisici.

“Le sfide contro i Castelli Romani sono sicuramente belle da giocare – afferma il presidente Riccardo Valentini – perchè fra le due società c’è stima reciproca ed un rapporto di proficua collaborazione. All’andata vincemmo all’overtime, in Coppa Italia di un solo gol (2-1): mi aspetto una partita combattuta fino all’ultimo minuto e dovremo essere bravi a far girare gli episodi dalla nostra parte. Negli ultimi 10 giorni purtroppo l’umidità ha complicato non di poco gli allenamenti al PalaMercuri ma è un problema che dobbiamo affrontare ogni inverno e quindi non dovremo usarlo come alibi. Abbiamo le carte in regola per vincere, l’importante è giocare come sappiamo”. In formazione assente Luca Tranquilli per impegni personali, abili ed arruolati il resto dei giocatori.