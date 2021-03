Hockey, gli Snipers sfidano i Mammuth

Incontro esterno per gli Snipers TECNOALT, impegnati domani alle ore 20 a Roma contro la formazione locale dei Mammuth, attualmente ultimi in classifica. I civitavecchiesi sono attualmente in quinta posizione ed una risalita in classifica prima del termine della regular season sembra assai difficile.

“Il campo di Roma è storicamente ostico per noi – afferma Riccardo Valentini – e non mi aspetto una partita facile. La regular season è agli sgoccioli, dobbiamo chiuderla al meglio per cominciare a pensare ai play off e a giocarci al meglio le nostre chance. La stagione è stata fin qui decisamente positiva, visto il pesante ricambio generazionale avvenuto in prima squadra. L’obiettivo è quello di migliorare sempre di più per arrivare ben presto a dare fastidio alle formazioni più blasonate”.

In formazione tutti a disposizione di coach Gavazzi.