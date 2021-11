Hockey, gli Snipers sfidano i Mammuth Roma

Dopo la sosta tornano in campo i civitavecchiesi di scena domani nella capitale, ore 20

Dopo un weekend di sosta si rituffano nel campionato nazionale di serie B gli Snipers TECNOALT. La truppa di coach Gavazzi sarà impegnata nel derby con i Mammuth Roma. Fischio d’inizio nella capitale alle ore 20 di domani per la quarta giornata. I civitavecchiesi sono i favoriti sulla carta ma dovranno fare i conti con le pesanti assenze di Luca Tranquilli e forse anche di Stefano Cocino. I giovanissimi civitavecchiesi hanno sicuramente atleticità e tecnicismo in più dei romani ma l’esperienza potrebbe essere un fattore determinante.

Queste le parole dell’allenatrice alla vigilia del match. Martina Gavazzi: “Rientriamo in campo dopo una settimana di stop con un avversario ostico e in un campo che non esalta le nostre migliori qualità, nonostante ció daremo il massimo e cercheremo di portare i tre punti a casa”.

Domenica al PalaMercuri tornano invece i campionati giovanili. Gli Snipers under 12, targati Marco Liberati SRL, affronteranno in un concentramento gli avversari del Roma e del Bari.