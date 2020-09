Hockey, gli Snipers “pizza a volontà” under 16 volano ai quarti di finale

Il PalaMercuri torna ad ospitare gare ufficiale. Si sono tenute sabato scorso le gare di under 16 fra gli Snipers “Pizza a Volontà” Civitavecchia e Kemarin, valide per gli ottavi di finale del campionato 2019-20. Dopo l’interruzione forzata causa Covid infatti, la Federazione ha deciso di “scongelare” i campionati giovanili e per i colori Cv Skating il ritorno in campo è stato fra le mura amiche. Contro i molisani due vittorie schiaccianti per i ragazzi di coach Gavazzi (21-1 e 11-0) che strappano il pass per i quarti di finale che si giocheranno il 26 settembre contro il Legnaro.

“La doppia partita dal punto di vista agonistico non ha avuto storia – spiega il presidente Riccardo Valentini – ma al PalaMercuri c’era comunque un clima di festa per lo sport ritrovato. Scuola e sport sono due punti cardine della crescita dei ragazzi, è stato veramente duro stare tutti questi mesi senza. Siamo felici di essere ripartiti, già solo tornare a vivere insieme alle famiglie il PalaMercuri è motivo di grande gioia”.

Il tabellino: Giulia Mollica, Michelangelo Tranquilli, Alessandro De Fazi, Manlio Mandolfo, Christian Carannante, Emanuel Serrano, Francesco Pierangeli, Rosaria Nambuletto, Bernardo Meconi, Daniele Ceccotti, Valerio Ercolani, Gloria Padovan.