Hockey, esordio con vittoria per gli Snipers VR3

La seconda formazione senior della Cv Skating che milita in serie C ha sconfitto dopo i tempi supplementari per 4-3 il Bad Boars Viareggio

Vittoria all’esordio in campionato per gli Snipers VR3, la seconda formazione senior di hockey in line della Cv Skating e che milita nel campionato di serie C. Il team, per l’occasione allenato dal duo Riccardo Valentini e Gianmarco Novelli, ha sconfitto dopo i tempi supplementari il Bad Boars Viareggio per 4-3 dopo che nel primo tempo si era ritrovato sotto per 3-1. Tripletta per Marco Stefani, in gol anche Laura Giannini.

“Un esordio positivo che si chiude con una vittoria che dà tanto morale ai nostri giovanissimi ragazzi – afferma Valentini – la serie C per noi è un farm team fatto in casa in cui possiamo dare ampio spazio a tanti ragazzi che si impegnano molto in allenamento e che meritano di giocare. E’ stata una bella partita, siamo stati bravi a sfruttare il roster lungo e a portare a casa il match d’esordio facendo ruotare tutti gli elementi a disposizione. Nota di merito per la giovanissima goalie Mollica che a soli 14anni ha difeso la porta con sicurezza nonostante fosse un campionato senior”.

I presenti: Giulia Mollica, Marco Stefani, Rosaria Nambuletto, Laura Giannini, Veronica Novelli, Christian Carannante, Michele Orlando, Francesco Pierangeli, Emanuel Serrano, Davide Ceccotti, Samuele D’Angelo, Alessio Galli, Alessandro Bruzzese.