Hockey, Epifania in campo per gli Snipers TecnoAlt

Tornano in campo gli Snipers TecnoAlt. Domani alle ore 15 i ragazzi di capitan Novelli saranno impegnati sul campo del Modena, formazione attualmente sesta in classifica. È il recupero della quarta giornata del campionato di serie B.

“Sulla carta è una sfida non proibitiva -spiega il presidente Valentini – ma vista la giovane età del nostro roster non possiamo sottovalutare nessuno ed il campo di Modena, con un pavimento in cemento liscio, di certo non esalta le nostri doti tecniche. Sarà una prova di maturità: dovremo dimostrare, con i fatti, di essere capaci ad imporre il nostro gioco”.

In formazione assenti Davide Ceccotti e Veronica Novelli, in dubbio Luca Tranquilli.