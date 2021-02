Hockey, doppio impegno per gli Snipers TecnoAlt

Doppia trasferta per gli Snipers TECNOALT nel campionato nazionale di serie B di hockey in line. Questa sera alle ore 20.30 i nerazzurri saranno impegnati in casa del Tergeste Trieste, domani alle ore 15 in casa dei Corsari Riccione. Fra impegni di lavoro, motivi di studio ed isolamenti fiduciari, i civitavecchiesi arriveranno alle gare con numerose assenze.

“Sarà un week end sicuramente molto impegnativo – afferma il presidente Riccardo Valentini – affrontiamo la capolista Trieste ed una squadra ostica come Riccione, su due campi in cemento che non esaltano le nostre qualità. Sarà importante partire bene e rimanere concentrati per tutti i 40′,consapevoli che in entrambe le sfide si può sia vincere che perdere. Le assenze avranno il loro peso ma non saranno un alibi, chiunque scenderà in campo ha le potenzialità per fare bene”.