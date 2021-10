Hockey, doppia sfida per gli Snipers TecnoAlt

Doppio appuntamento per gli Snipers TECNOALT nel campionato di serie B di hockey in line.

Domani alle ore 16 i civitavecchiesi saranno impegnati sull’ostico campo di Modena per la seconda giornata di campionato mentre domenica alle ore 12.30 al PalaMercuri ci sarà la sfida, valida per l’anticipo della quinta giornata, al Tergeste Trieste, candidata numero 1 alla vittoria finale della serie B. Gli Snipers dopo la bella vittoria all’esordio cercheranno di fare altri punti in classifica.

Queste le parole dell’allenatrice Martina Gavazzi:

“Ci aspetta un weekend difficile, con 2 gare toste contro avversari validi. Domani saremo a Modena, un campo per noi storicamente ostico e sul quale facciamo non poche difficoltà ad adattare il nostro gioco. Domenica invece saremo in casa contro la favorita Trieste, un team esperto e con i 2 innesti sloveni che fanno la differenza. Il nostro esordio è stato ottimo, daremo il massimo per fare in modo di non rimanere a bocca asciutta nella 2 giorni”.