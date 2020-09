Hockey, Cv Skating: esame superato per gli under 12. Fuori a testa alta gli under 16

Una vittoria ed una sconfitta, entrambe sul filo di lana, per i team giovanili della Cv Skating, targati Pizza a Volontà. Si stanno giocando in queste settimane infatti le ultime fasi del campionato giovanile 2019-20, sospeso a marzo causa Coronavirus e ripartito a settembre con una formula rivisitata. Al sabato è stato il turno dell’under 12, al PalaMercuri di Civitavecchia contro la Libertas Forlì. La prima gara della serie è terminata in parità grazie ad una rete a 25” dalla fine dei civitavecchiesi che hanno acciuffato proprio nel finale il 4-4. Nel secondo match nerazzurri sempre avanti, seppur di poco, fino al 6-4 finale che consente ai piccoli civitavecchiesi di ottenere il pass per la Final Four scudetto che si giocherà fra due settimane in sede da decidere.

Questi i ragazzi degli Snipers under 12: Francesca Borgi, Luis Gabriel Tuduran, Ruggero Meconi, Leonardo Pistola, Chiara De Meo, Ludovica Giancola, Leandro Galioto, Erika e Aurora De Fazi, Gloria Padovan, Stefano Travaglione, Manuel Carannante.

Domenica invece, sul campo neutro di Forlì, la formazione under 16 ha sfidato i pari età dei Fox Legnaro. Anche qui si è visto un grande equilibrio con i veneti che hanno vinto la prima gara per 5-3, i civitavecchiesi che si sono vendicati nella seconda gara per 10-3 ma alla bella a sorridere sono i Fox che vincono per 2-1 una mini partita tiratissima ed equilibrata fino al fischio finale. Per i civitavecchiesi la corsa allo scudetto finisce qui, al termine di una giornata condita comunque da ottime prestazioni contro un avversario molto forte.

Questi i ragazzi degli Snipers under 16: Giulia Mollica, Gaetano e Rosaria Nambuletto, Sara Buzzi, Manlio Mandolfo, Alessandro De Fazi, Emanuel Serrano, Bernardo Meconi, Valerio Ercolani, Francesco Pierangeli, Christian Carannante, Daniele Ceccotti, Michelangelo Tranquilli.

“Devo fare i complimenti a tutte le formazioni scese in campo – afferma il presidente Riccardo Valentini – perchè in questi play off stanno dimostrando di avere un gran cuore, oltre che capacità tecniche. Riprendere il ritmo gara dopo 6 mesi di stop non è facile neanche per gli adulti, figuriamoci per i giovanissimi che di certo hanno meno attitudine alle gare. Si stanno disputando comunque delle belle partite equilibrate, che si vinca o che si perda sono sicuro che i ragazzi stanno imparando tantissimo. Siamo orgogliosi del nostro settore giovanile e mi complimento con tutti i nostri allenatori per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo da anni a questa parte”.