Hockey, Coppa Italia: mission impossible per gli Snipers Tecnoalt

Appuntamento prestigioso per gli Snipers TECNOALT che domani alle ore 18 saranno impegnati sul campo del Hc Milano per il terzo turno di Coppa Italia. La formazione milanese è prima in classifica in serie A, imbattuta in questa stagione fin qui e vincitore della Supercoppa Italiana. Una formazione stellare allestita per vincere lo scudetto con cui sarà un onore per i giovani Civitavecchiesi confrontarsi. Vice allenatore del Hc Milano è Juraj Franko, vecchia conoscenza dell’hockey civitavecchiese e da sempre molto legato alla nostra città.

“È evidente – afferma Riccardo Valentini – che i valori in campo nella partita saranno notevolmente diversi. Da una parte una squadra costruita per vincere, piena di campioni affermati fra cui un campione del mondo (Martin Fiala) ed il mvp dei mondiali di Roccaraso (Tobia Vendrame), dall’altra un club di provincia che si dedica appieno al vivaio e che prova a costruire i campioni del domani. Sarà una sfida affascinante in cui i nostri ragazzi di belle prospettive potranno misurarsi con una squadra al vertice in Europa. Il risultato non è in discussione ma sfrutteremo l’occasione per imparare il più possibile”.