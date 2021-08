Hockey, capitan Novelli lascia gli Snipers Tecnoalt

La nuova stagione della Cv Skating è alle porte: i primi di settembre la formazione senior del presidente Valentini tornerà ad allenarsi in vista del campionato di serie B, la cui partenza non è ancora stata definita ma che sarà probabilmente per la seconda metà di ottobre.

Lo start di tutti gli allenamenti giovanili, di hockey in line e pattinaggio artistico, sarà invece a partire dal 13 settembre. Confermata alla guida delle formazioni degli Snipers TECNOALT l’allenatrice Martina Gavazzi mentre si sono separate momentaneamente le strade dei civitavecchiesi con quella del capitano Gianmarco Novelli.

“Gianmarco ci ha chiesto di poter fare almeno un anno in serie A – spiega Valentini – e ci ha comunicato la sua intenzione di accettare l’offerta degli amici di Monleale Sportleale. Visti gli ottimi rapporti di amicizia fraterna coltivati negli anni fra la Cv Skating e la famiglia Novelli non abbiamo che potuto dare il nullaosta al nostro capitano, pur sapendo che dal punto di vista tecnico per noi sarà una grande perdita. Auguriamo a Gianmarco i migliori auguri per la stagione in serie A e speriamo di riabbracciarlo presto con i nostri colori”.

“Ringrazio la Cv Skating per avermi dato il nullaosta al trasferimento temporaneo – afferma Gianmarco Novelli – e per quanto vissuto insieme in queste stagioni. Non posso che essere grato alla Cv Skating per questi anni vissuti insieme ma in questo momento sentivo l’esigenza di provare un’avventura in massima serie ed ho accettato l’offerta del Monleale che ha dimostrato di volermi fortemente. Farò del mio meglio per contribuire alla causa della mia nuova formazione e continuerò ad essere il primo tifoso degli Snipers, a cui rimango fortemente legato”.