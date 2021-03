Hockey, assaggio di serie A per gli Snipers TecnoAlt

Assaggio di serie A per gli Snipers TECNOALT che oggi alle ore 18.30 affrontano al PalaMercuri il Cittadella per il terzo turno di Coppa Italia. I civitavecchiesi superarono il secondo turno a ottobre, sconfiggendo i Mammuth Roma ed i Castelli Romani, prima dello stop ai campionati causa coronavirus che poi ha costretto la Fisr a rivedere le formule. Il Cittadella milita in serie A ed è attualmente in lotta per non scivolare ai play out retrocessione.

“Sarà un match sicuramente interessante e formativo – spiega il presidente Riccardo Valentini – che ci aiuterà nella preparazione ai play off. Non abbiamo nulla da perdere, quindi giocheremo senza l’assillo del risultato ma con tanta voglia di fare bene. Il favore del pronostico è tutto dalla loro parte ma noi proveremo a fare il possibile per passare il turno”.

In rosa tutti a disposizione di coach Gavazzi.