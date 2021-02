Hockey, ancora un doppio impegno per gli Snipers TecnoAlt

Nuovo doppio impegno per gli Snipers TECNOALT che sono attesi da due importanti partite al PalaMercuri per il campionato nazionale di serie B. Oggi alle 18.30 sfida al Libertas Forlì: il match sarà molto importante in ottica quarto posto. Attualmente i civitavecchiesi ricoprono proprio quella posizione e sono avanti di tre lunghezze rispetto agli avversari: con una vittoria il quarto posto sarebbe praticamente in cassaforte, al contrario una sconfitta metterebbe di nuovo in vantaggio la formazione ospite. Domani alle ore 13 invece si giocherà contro gli Old Style Torre Pellice: la compagine piemontese è attualmente al terzo posto in classifica e molto difficilmente sarà raggiungibile dai TECNOALT.

“Giocheremo contro due formazioni molto valide – spiega il presidente Riccardo Valentini – e con squadre molto diverse dalla nostra. Noi siamo una compagine per lo più giovane, con tanto pattinaggio ma con tanta esperienza ancora da fare. I nostri avversari invece sono team decisamente esperti ma con meno dinamismo: mi aspetto due sfide divertenti, aperte fino alla fine ed in cui dovremo essere bravi a sfruttare gli episodi a nostro favore. L’obiettivo del nostro campionato non è la promozione, quindi non abbiamo assilli di sorta: saranno sicuramente due gare da cui imparare molto e che accresceranno il bagaglio d’esperienza dei nostri ragazzi”.

Tutto il roster è a disposizione di coach Gavazzi.