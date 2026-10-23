Parte con due doppi impegni domenicali il campionato nazionale di serie B delle formazioni di hockey in line della Cv Skating.

Nel weekend tutto civitavecchiese, aprono le danze gli Snipers TECNOALT che giocheranno alle ore 11 contro il Palermo e alle ore 15 contro i Pattinatori Sambenedettesi.

Doppio impegno anche per la formazione cadetta, gli Snipers Marco Liberati SRL, che giocheranno alle ore 12.30 contro i Pattinatori Sambenedettesi e alle ore 17 contro i Castelli Romani.

“Viste le enormi distanze fra le formazioni – spiega il presidente Riccardo Valentini – è obiettivo comune delle società quello di accorpare le partite con le squadre lontane, visti i prezzi stellari a cui la benzina è arrivata. Domenica scorsa in Coppa Italia sono arrivate buone indicazioni ma il campionato è un’altra storia. Sono certo che entrambe le formazioni sapranno mettere in pista un buon hockey, seppur con i propri diversi obiettivi”.