Hockey, al PalaMercuri è tempo del trofeo Indra Mercuri

Tutto pronto per il 7° Trofeo Indra Mercuri: la kermesse internazionale di hockey in line, organizzata dalla Cv Skating, si giocherà da domani a domenica al PalaMercuri di Civitavecchia. Dodici le squadre iscritte, di cui due francesi, una slovena e le restanti 9 italiane. Il livello di gioco sarà eterogeneo, con campioni di livello assoluto quali Andrea Bellini, capitano della nazionale italiana ai recentissimi World Games giocatisi solo pochi giorni fa negli Stati Uniti.

“Il primo obiettivo del Trofeo – spiegano dalla Cv Skating – è quello di ricordare nel migliore dei modi Indra Mercuri, nostro amatissimo compagno di squadra scomparso prematuramente nel 2008. Insieme alla famiglia del ragazzo ed ai tanti volontari della Cv Skating ogni anno organizziamo questa tre giorni, estremamente apprezzata dalle varie squadre italiane e non. Il Trofeo Indra Mercuri è un momento di sano agonismo, con giocatori di livello internazionale che si affacciano ogni anno, ma anche di amicizia, di spensieratezza, di voglia di stare insieme e di divertirsi. Ringrazio a nome di tutta la società i nostri sponsor, e soprattutto i tanti volontari che lavorano incessantemente per rendere weekend belli come questo realizzabili”.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

Iscritte Trofeo – TEAM REGISTERED

1 Anglet Rocket

2 Gli Stronzi sul Panaro

3 Dolenjske Toplice

4 Phone Island

5 Real MaiDrit

6 Asciuga Pozzanghere

7 Ammazzadraghi

8 Los Panthera

9 Dragons

10 Bullets

11 HockeyLand

12 Las Camisetas Blancas

GIRONI – GROUPS

Gruppo A – Bullets – Ammazzadraghi – Los Panthera

Gruppo B – Las Camisetas Blancas – Gli Stronzi sul Panaro – Real MaiDrit

Gruppo C – Asciuga Pozzanghere – HockeyLand – Phone Island

Gruppo D – Dragons – Anglet – Dolenjske Toplice

VENERDI – FRIDAY – 15 LUGLIO 2022

Ore 13 Bullets – Los Panthera

ore 14 Asciuga Pozzanghere – HockeyLand

ore 15 Dragons – Dolenjske Toplice

ore 16 Ammazzadraghi – Bullets

ore 17 Dolenjski Toplice – Anglet

ore 18 Phone Island – Asciuga Pozzanghere

ore 19 Anglet- Dragons

ore 20 Los Panthera – Ammazzadraghi

ore 21 Las Camisetas Blancas – Gli Stronzi Sul Panaro

ore 22 HockeyLand – Phone Island

ore 23 Real MaiDrit – Las Camisetas Blancas

ore 24 Gli Stronzi sul Panaro – Real MaiDrit

SABATO – SATURDAY – 16 LUGLIO 2022

ore 9 girone 9°-12° 3A vs 3B

ore 10 girone 9°-12° 3C vs 3D

ore 11 quarto di finale 1A vs 2D —- G

ore 12 quarto di finale 1B vs 2C —- H

ore 13 quarto di finale 1C vs 2B —- I

ore 14 quarto di finale 1D vs 2A —- L

pausa pranzo – LUNCH BREAK

ore 18 3A vs 3C

ore 19 3 B vs 3D

ore 20 semifinale 5°-8° posto loser G vs loser H

ore 21 semifinale 5°-8° posto loser I vs loser L

ore 22 semifinale 1°-4° posto winner G vs winner H

ore 23 semifinale 1°-4° posto winner I vs winner L

DOMENICA – SUNDAY – 17 LUGLIO 2022

ore 10 girone 9°-12° A vs 3D

ore 11 girone 9°-12° 3B vs 3C

ore 12 Finale 7° posto

ore 13 Finale 5° posto

ore 14 Finale 3° posto

ore 15 Finale 1° posto

ore 16 premiazioni – celebrations