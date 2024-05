Hockey, ai nastri di partenza il secondo weekend di finali nazionali giovanili

PalaMercuri vestito a festa e pronto per il secondo weekend di finali nazionali giovanili. A Civitavecchia da domani a domenica arriveranno le migliori quattro formazioni under 14 e le migliori sei formazioni under 18. Al sabato sera poi spazio anche per il campionato femminile, con l’importante gara 2 delle semifinali scudetto fra Sniperine CRT e Milano Quanta.

La kermesse ha il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Civitavecchia.

“Sarà un altro weekend decisamente intenso – afferma il presidente della Cv Skating Riccardo Valentini – con tante formazioni da tutta Italia che verranno nel nostro campo per provare ad aggiudicarsi lo scudetto tricolore. Nel primo weekend tutto è filato via liscio, con i nostri ospiti che ci hanno fatto i complimenti per l’organizzazione e partite in campo decisamente spettacolari. Faremo del nostro meglio per far si che anche il secondo weekend non registri intoppi”.

Dal punto di vista sportivo, Cv Skating impegnata con tutte le formazioni: “E’ un onore esserci innanzitutto – continua il presidente – ed anche se avremo di fronte le migliori formazioni d’Italia, proveremo ad andare a medaglia. E’ difficilissimo ma provarci non costa nulla. L’under 18 ha ancora l’amaro in bocca della rimonta subita in finale di Coppa Italia mentre la femminile si gioca un pezzo importante del proprio cammino verso lo scudetto, contro un avversario fortissimo. Saranno gare tutte da vivere e speriamo che il tifo civitavecchiese sia caloroso”.

La Cv Skating ringrazia i propri sponsor per aver consentito di realizzare la manifestazione.