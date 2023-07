Hockey, agli Europei tanti atleti della Cv Skating

Sono numerosi gli atleti della Cv Skating che hanno superato le difficili selezioni per arrivare a far parte dei team azzurri in vista degli Europei di Charleroi. Nella prima settimana saranno in campo le ragazze della senior women e della junior maschile, nella seconda settimana invece sarà la volta dei senior men, under 17 maschile e junior women.

Questo l’elenco dei civitavecchiesi che saranno presenti con il tricolore indosso:

Senior femminile: Eugenia Pompanin, Veronica Novelli, Eleonora Raia, Mara Faravelli, Federica Ercolani, Laura Giannini;

Junior femminile: Coach Martina Gavazzi, Giulia Mollica, Gloria Padovan;

Under 19 maschile: Manlio Mandolfo;

Under 17 maschile: Bernardo e Ruggero Meconi;

“Sono molto soddisfatto per le convocazioni dei nostri ragazzi – afferma il presidente della Cv Skating Riccardo Valentini – ed in particolar modo per Manlio Mandolfo, alla prima partecipazione ad una manifestazione internazionale dopo che in diversi casi era stato scartato solamente all’ultima selezione. Mi dispiace altresì per coloro che per poco non ce l’hanno fatta: sprono loro a continuare ad allenarsi duramente per raggiungere questo obiettivo il prossimo anno. Il fatto che così tanti ragazzi e ragazze del nostro club sia presente all’Europeo è un motivo di grande orgoglio, segno dell’ottimo lavoro che si svolge a Civitavecchia e dell’attenzione che dall’alto in Federazione hanno nei nostri confronti. Il modello Civitavecchia funziona e viene sempre più preso ad esempio, continueremo anche noi della dirigenza a cercare di migliorarci sempre di più per raggiungere obiettivi sempre migliori”.