“Ho scelto di candidarmi con Santoro per l’importanza del tema della pace”

“Michele Santoro ha avuto il grande merito di portare il tema della pace alla ribalta, in un momento storico fondamentale. Per questo ho scelto di candidarmi con la sua lista”. Marta Grande, ex parlamentare del Movimento 5 stelle e presidente della commissione Esteri della Camera ha partecipato ieri mattina alla presentazione della lista per le elezioni Europee di giugno del giornalista Michele Santoro. “Pace, terra e dignità”, questo il nome del neonato gruppo politico.