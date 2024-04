“Ho convocato Mari, Iarlori e Grasso per arrivare ad una scelta condivisa”

“Preso atto delle necessita` del territorio, al fine di addivenire a una scelta il piu` possibile forte e inclusiva per le elezioni amministrative nella citta` di Civitavecchia, ho convocato un incontro per il quale ho chiesto la partecipazione del consigliere regionale Emanuela Mari, in virtu` del consenso che l`ha resa la piu` votata in citta` in tutte le ultime elezioni, ldel presidente del circolo cittadino Paolo Iarlori e di Massimiliano Grasso in base alla proposta di sua candidatura. Fedeli come sempre ai principi di merito, di rappresentativita` e di radicamento che ispirano l`azione di FdI, sono certo che, solo grazie a un`ampia condivisione delle scelte, saremo in grado di mettere in campo una squadra capace di rappresentare il nostro partito e fare il bene di Civitavecchia”. Cosi` Marco Silvestroni, senatore e presidente provinciale della federazione di FdI di Roma.