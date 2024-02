“Hanno rasato al suolo tutto. In estate portate l’ombrello che di ombra non ce n’è più”

“Vogliamo mandare un saluto ed un commento sull’abbattimento dei pini marittimi al Sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi? Hanno rasato al suolo tutto. I pini marittimi possono danneggiare il manto stradale se non vengono attuate le dovute contromosse che non consistono nell’abbattimento di alberi sani e bellissimi. A questo punto caro sindaco buona estate a lei ed ai suoi concittadini, mi raccomando portate l’ombrello perché di ombra non ce n’è più”. Lo twitta l’attore Alessandro Gassmann sulla questione che sta tenendo bando da diversi giorni.