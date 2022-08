Guida in stato di ebrezza e possesso di droga, il bilancio dei controlli dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno eseguito nella città portuale e nei territori di Santa Marinella e Cerveteri mirati servizi di controllo, sia del territorio, sia alla circolazione stradale. Nel corso delle attività, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia hanno denunciato a piede libero un autotrasportatore originario della provincia di Caserta sorpreso in possesso di un coltello di genere proibito. Due automobilisti, entrambi cittadini romeni, sono stati, invece, denunciati per guida in stato di ebbrezza a seguito degli accertamenti eseguiti dai militari con gli etilometri in dotazione. A Torrimpietra, i Carabinieri del locale Comando Stazione e quelli della Sezione Radiomobile di Civitavecchia hanno segnalato alla Prefettura 6 giovani di età compresa tra i 19 e i 31 anni sorpresi in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.