Guerini sfonda quota 100

Il regista civitavecchiese Luca Guerini raggiunge quota 105 allestimenti teatrali, infatti, giovedì andrà in scena a Pesaro (dove è attualmente operativo) lo spettacolo “Il cuore nonostante” di cui è anche autore.. I protagonisti della piece saranno Romano Talevi, storico componente della compagnia di Ileana Ghione e volto noto della trasmissione “Avanti un altro” e Roberta Sarti (Fedra, Fuori Dentro, Il gioco, Vai a vedere i gorilla…). Uno spettacolo intimistico che approfondisce la psicologia dei due componenti dello storico duo Steve&Diane che rimasero artisticamente insieme nonostante il divorzio. In una data emotivamente importante per entrambi, però, ciascuno ha un segreto da dover rivelare all’altro. Il testo è stato pubblicato nello scorso anno dalla casa editrice Le Mezzelane nella raccolta “Malfunzionamenti dell’essere uomo”. “Sono molto contento di questo spettacolo – racconta il regista Luca Guerini – perché il testo pone al centro il tema di essere coppia e di affrontare nel giusto modo le difficoltà che possono capitare nel corso di una relazione. Diane accetta per amore il carattere spigoloso di Steve e lo affianca per anni, ma quest’apparenza nasconde comunque delle menzogne e il non detto, che finirà per minare la stabilità della coppia. Ringrazio Romano e Roberta per aver sposato questo mio progetto e spero che possa piacere al pubblico e, perché no, aprire spunti di dialogo e riflessione. Speriamo di poter rappresentare quest’opera anche a Civitavecchia, per festeggiare nella mia città questo piccolo traguardo”. In attesa di quest’opportunità lo spettacolo sarà in scena successivamente al debutto pesarese nel Lazio con repliche previste al Teatro Trastevere di Roma, a Monteromano e a Ladispoli.