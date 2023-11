Guè Pequeno e Emis Killa in concerto a Capodanno a Ladispoli

Prenderanno il via il primo dicembre le manifestazioni varate dall’amministrazione comunale per il periodo natalizio con concerti, spettacoli teatrali, mostre d’arte, ruota panoramica e luminarie. Il momento clou sarà il concerto di Capodanno che vedrà esibirsi in piazza Falcone due artisti particolarmente amati dai giovani come Guè Pequeno ed Emis Killa. “Abbiamo scelto due artisti – ha commentato l’assessore al turismo, Marco Porro – che ci regaleranno un concerto indimenticabile, permettendo a migliaia di ragazze e ragazzi di festeggiare nella loro città l’arrivo del nuovo anno senza doversi spostare a Roma o in altre località. Un evento gratuito che permetterà alle famiglie di non rimanere in ansia che in attesa che i proprifigli tornino a casa alle prime luci dell’alba. Festeggeremo il Natale con tantissime iniziative coinvolgendo sia il centro che le zone periferiche della nostra città. Tornerà la ruota panoramica in piazza Rossellini, saranno accese le luminarie, ci sarà la rassegna “Presepe in vetrina”, il trenino di Natale che accompagnerà i più piccini nelle zona della città dove sono previsti momenti di animazione. Non mancherà il consueto appuntamento con il presepe vivente nel bosco di Palo a cura della Pro Loco che si svolgerà il 26 e 27 dicembre”. “A partire dal 2 dicembre fino al 31 gennaio – ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Margherita Frappa – ci sarà una rassegna d’arte contemporanea “L’arte è un sogno” e contestualmente numerosi eventi culturali: presentazioni di libri, momenti musicali, momenti teatrali. Al teatro Vannini a partire dal 2 dicembre fino al 15 gennaio ci sarà una rassegna teatrale di diverse compagnie e dal 4 al 7 gennaio una mostra d’arte contemporanea”.