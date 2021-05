GTC, sospeso lo sciopero. I sindacati: “Ma non arretreremo di un centimetro. Protesta continua con il lavoro”

“Come Oo.ss., in rappresentanza dei lavoratori, abbiamo appena comunicato alla società Gtc e all’Adsp di aver sospeso lo sciopero programmato per i giorni 12,13,14,15 maggio 2021. Si è deciso di intraprendere una tale azione nonostante l’impresa continui ad aver comportamenti a nostro avviso di contrapposizione immotivata nei confronti dei propri dipendenti, non ultimo il mancato pagamento dello stipendio di aprile che ammonta a poche giornate di lavoro, creando un ulteriore aggravio alle famiglie non avendo l’impresa accordato l’anticipazione della cig, lasciando quindi i lavoratori in attesa dei tempi dell’Inps. Abbiamo deciso di continuare la nostra protesta fino all’ultimo respiro lavorando, perché è quello che sappiamo fare meglio ed è quello per cui abbiamo sempre lottato, non vogliamo essere la ruota di scorta di nessuno, abbiamo le nostre professionalità e ne siamo profondamente orgogliosi. Non arretreremo di un centimetro, fieri della solidarietà ricevuta in queste settimane, ma lo faremo stando fianco a fianco con i nostri compagni delle imprese e dell’art. 17, siamo portuali e questo è il nostro lavoro nel nostro porto e nessuno ce lo potrà mai togliere. Pertanto noi siamo qui, pronti a lavorare le navi e a non mandare via un grammo di lavoro, se malauguratamente della merce dovesse andar via saranno altri ad assumersi questa responsabilità. Filt/Cgil Fit/Cisl Uiltrasporti: A. Borgioni S.Fabbri G. Gallo.