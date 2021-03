Gruppo M5S: “Tedesco faccia valere il suo ruolo di autorità sanitaria, invece di organizzare gite a Torre Sud”

“Ieri abbiamo letto con sconcerto l’invito del sindaco, concordato con il direttore generale di Tirreno Power, a visitare “tutti insieme appassionatamente” la centrale a gas ed ascoltare l’illustrazione del nuovo progetto per il quarto gruppo “nonché i risultati di uno studio relativo alle possibili ricadute sul territorio sia dirette che in termini di indotto”. Leggendo quella nota sembra che il sindaco si sia improvvisamente scordato che il Consiglio comunale ha votato da tempo la netta contrarietà al gas e a quanto pare, invece di dare seguito al mandato di tutto il Consiglio comunale e dedicare le energie ad opporsi in ogni sede a chi ha intenzione di potenziare questi mostri sul nostro territorio, concorda fantomatiche gite insieme all’oste…Forse il sindaco ha confuso il ruolo di autorità sanitaria con quello del cerimoniere delle aziende che sfruttano la nostra città da decenni. Se qualcuno avesse dubbi comunichiamo che non parteciperemo a questa pagliacciata, anticipando che parteciperemo invece alla conferenza dei servizi al ministero per contrastare la realizzazione di questo progetto”. Lo dichiara il Gruppo consiliare M5Stelle.