Gruppo M5S: “Scena muta dell’amministrazione Tedesco sulla riqualificazione della Frasca”

Il Movimento Cinque Stelle commenta l’ultimo consiglio comunale, che si è tenuto questa mattina.

“Nel Consiglio comunale di oggi si doveva discutere un’interrogazione al sindaco e all’assessore Vitali, presentata dal gruppo M5S, sullo stato dell’arte del procedimento di riqualificazione della Frasca.

Ricordiamo che a gennaio 2022, un anno e mezzo fa, è stata votata la variante urbanistica per la riqualificazione della Frasca, ma un emendamento dei consiglieri Perello, Boschini, Cacciapuoti e Morbidelli aveva dato mandato al sindaco di verificare la possibilità di apportare delle migliorie non meglio specificate al progetto.

Pensavamo che la competenza politica fosse terminata e invece a quanto pare c’è bisogno di una nuova votazione in Consiglio comunale.

Dopo un anno e mezzo di silenzi la risposta è stata l’assenza dell’assessore all’Urbanistica Vitali, la richiesta del sindaco di rinviare la risposta perché evidentemente non aveva elementi per rispondere e il resto della maggioranza in silenzio.

Alla luce di tanto pressappochismo abbiamo fatto richiesta di tutti gli atti sulla Frasca, compiuti (o non compiuti) dall’amministrazione Tedesco nell’ultimo anno e mezzo, a cui ci dovranno rispondere entro tre giorni e sperando che stavolta qualcuno studi…la risposta orale all’ interrogazione è rinviata al prossimo Consiglio comunale”.