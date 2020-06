Gruppo M5S: “Il nulla della giunta Grasso-Tedesco non risparmia neanche lo sport”

“Il nulla della giunta Grasso-Tedesco non risparmia nessun settore. Neanche lo sport.

Eccezion fatta, guarda caso, per i 150mila euro richiesti in fretta e furia per lo stadio del nuoto dell’ex presidente ed attuale assessore D’Ottavio (impianto attualmente chiuso a causa della restituzione da parte della Snc) e dopo un anno di amministrazione dell’attuale centrodestra non c’è traccia di politiche per lo sport. L’intervento dell’assessore De Paolis non fa che confermare che si brancola nel buio: il campo da pallamano non rinascerà a via Betti perché in loco sorgerà una riqualificazione urbanistica come pianificato da Ater e amministrazione comunale (ai tempi M5S). Ma dove si farà? L’attuale maggioranza non ne ha idea. Li invitiamo quindi a realizzare il nostro programma elettorale, visto che a quanto pare loro non sanno che pesci pigliare. Glielo ricordiamo: il Comune potrebbe espropriare il terreno vicino alla scuola Flavioni, realizzare un campo polivalente e farlo interamente con i finanziamenti a tasso zero riservati dal Credito Sportivo per gli enti locali. In questo modo il Palazzetto dello sport tornerebbe nella piena fruizione e la pallamano avrebbe gli spazi necessari per fare agonismo. A distanza di un anno il Comune non ha neanche un assessore allo sport, non ha fatto nulla per i lavori al Fattori nonostante il corposo finanziamento ministeriale da noi trovato (3.5 milioni di euro circa) e al posto del Parco Saraudi con relativo skate park è arrivato…. Nulla! Almeno su quelle materie in cui il lavoro è già fatto la Giunta Tedesco prenda atto della propria incapacità amministrativa e pianificatoria e porti avanti il percorso da noi tracciato”. Lo dichiara il Gruppo consiliare M5Stelle.