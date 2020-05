Gruppo M5S: “Civitavecchia non merita un sindaco al capolinea ad appena un anno dalle elezioni”

“Mentre la mattina il sindaco Tedesco si lamenta dei troppi cittadini in giro nonostante le restrizioni statali per tutelare la salute, pare che la sera alcuni della sua maggioranza si incontrino a casa di amici imprenditori per discutere di poltrone e affari. La fase 2 è alle porte e mentre in altri comuni sono state messe in atto diverse azioni concrete per aiutare le categorie in difficoltà, la maggioranza che siede a palazzo del Pincio non ha ancora approvato misure di sostegno comunali, ma sembra interessata solamente alle proprie questioni interne. L’amministrazione Tedesco sta per compiere un anno e si dimostra ogni giorno di più un’accozzaglia di rivali al potere, anche durante il coronavirus, piuttosto che un gruppo di amministratori responsabili che mettono al centro il bene della propria città. Lo conferma anche lo scarso numero di atti approvati, tra l’altro diversi volti a revocare quanto di buono avviato dal M5S, come la raccolta differenziata porta a porta. Uno spettacolo davvero di basso livello che questa città non merita, soprattutto in un momento delicato come questo in cui la maggioranza dovrebbe mostrarsi all’altezza delle tante richieste dei cittadini che attendono risposta. Siamo tuttavia sicuri che il sindaco non si dimetterà, ma come già avvenuto nei mesi scorsi minacci le dimissioni per provare a far rientrare i suoi oppure si lanci alla conquista di qualche stampella che sembrerebbe pronta, del resto le campagne elettorali sono come i matrimoni…costano tanto”, è quanto dichiara in una nota il Gruppo consiliare del M5Stelle.