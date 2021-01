Gruppo consiliare M5Stelle: “Via libera al progetto Fiumaretta”

Conclusa ieri la conferenza dei servizi che dà il via libera al progetto del Centro di Convergenza Turistica meglio conosciuto come Fiumaretta

“Conclusa ieri la conferenza dei servizi che dà il via libera al progetto del Centro di Convergenza Turistica meglio conosciuto come Fiumaretta. Un progetto che vedrà il Polo turistico realizzarsi sul sito della dismessa centrale Enel di Fiumaretta e che rappresenterà il simbolo del riscatto turistico piuttosto che evocare ferite ambientali del passato. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una struttura destinata all’accoglienza mediante la creazione di una piattaforma commerciale ed un’area mirata alla gestione pratica e veloce dei flussi turistici nella nostra città. Dopo un percorso durato anni, voluto fortemente dalla nostra amministrazione, finalmente prende forma la tanto auspicata sinergia Porto- Città. Fiumaretta è un progetto ambizioso che eleverà gli standard sull’accoglienza, migliorerà la viabilità e incrementerà la forza lavoro locale, sia per la costruzione quanto per la condotta dell’intera struttura. Ciò dunque auspichiamo che questa maggioranza, dopo aver definito questo progetto, con una delibera approvata in Consiglio Comunale, indispensabile per lo sviluppo della città, abbia sinceramente compreso quali siano i benefici e quanto bene si possa fare, quando si coopera nell’interesse di una comunità”. Lo dichiara il Gruppo consigliare M5S