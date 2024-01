Gruppo consiliare M5Stelle: “L’assessore Perello boccia la sua stessa maggioranza”

“Abbiamo letto con stupore l’intervista dell’assessore Perello che ha in pratica bocciato senza mezzi termini l’operato della stessa maggioranza di cui fa parte. Perello, infatti, in tre diversi momenti dell’intervista rilasciata alla stampa, ha dichiarato chiaramente che i lavori allo stadio Fattori erano colpevolmente fermi. Ha affermato che se avesse preferito asfaltare strade anziché costruire impianti sportivi, avrebbe potuto essere sindaco. Inoltre, ha colpevolizzato Enel per non aver completato i lavori previsti dalla convenzione in 8 anni sul Saraudi. L’assessore Perello sembra aver improvvisamente perso la memoria, dimenticando che per 4 anni ha fatto parte della maggioranza che guida la città e che è stato uno dei più indiscussi sostenitori del Sindaco Tedesco. Ha dimenticato di essere stato consigliere fino a pochi mesi fa, votando favorevolmente i piani triennali delle opere pubbliche, con il diritto e il dovere di esercitare “indirizzo e controllo” sull’operato degli assessori. Non può criticare l’amministrazione, di cui è stato parte, se l’operato è fallimentare da tutti i punti di vista. Andando sui punti: per quanto riguarda lo stallo allo stadio Fattori, Perello non fa altro che confermare quanto affermato a gran voce dall’opposizione nel corso degli anni, anche dai media. È doveroso sottolineare che tutti questi ritardi costeranno carissimo ai nostri concittadini. Se i lavori fossero iniziati prontamente quando il M5S aveva reperito il finanziamento, i costi dei materiali sarebbero stati indiscutibilmente inferiori rispetto a oggi. Per quanto riguarda il campo da pallamano, oltre a ricordare a Perello che ha votato favorevolmente i piani triennali delle opere pubbliche, l’assessore dimentica che la trasparenza e la lealtà verso i cittadini sono compiti fondamentali di chi amministra. Dopo 4 anni di false promesse, puntualmente disattese dai fatti, non si può reagire con irritazione se i cittadini chiedono semplicemente che venga attuato quanto loro è stato promesso. Infine, per quanto riguarda il Saraudi, è importante sottolineare che non è Enel ad essere “inadempiente”, ma che l’attuale amministrazione ha interrotto il progetto preparato dalla nostra amministrazione a soli 1 metro dal completamento. Se la maggioranza di cui Perello fa parte avesse portato avanti il progetto da noi presentato, oggi la città avrebbe un parco cittadino, una pista da bocce coperta ed uno skate park omologato per eventi nazionali ed internazionali. Grazie al repentino cambio d’idea, seguito dal solito nulla cosmico al quale siamo abituati, oggi il Saraudi è lo stesso campo di sterpaglie che c’era 5 anni fa e di certo non si può dare la colpa ad Enel se l’amministrazione fa un rimpasto ogni 6 mesi o se ai vuoti proclami non segue mai nulla di concreto”. Gruppo consiliare M5Stelle.