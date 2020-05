Gruppo consiliare M5S: “Presentata una mozione per deviare il passaggio dei Tir fuori città”

"E’ ormai passato quasi un anno, le foto ed i filmati del Sindaco che si fa ritrarre ad esempio mentre lotta contro i TIR della monnezza per promuoversi ormai non fanno più breccia nell’opinione pubblica. E’ arrivato il momento di tirar fuori finalmente questa fantomatica squadra del fare tanto propagandata in campagna elettorale", lo dichiara il gruppo consigliare del Movimento 5 stelle"

“Sono mesi che i cittadini residenti a via Terme di Traiano lamentano un incremento importante del passaggio di mezzi pesanti che oltre al frastuono ed il precoce deterioramento dell’asfalto, lasciano anche scie maleodoranti nella zona. Purtroppo non sono riusciti a ricevere nessun riscontro dall’Amministrazione vedendosi così costretti a pubblicare le proprie lamentele sui social. Il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle ha quindi nei giorni scorsi presentato una mozione per portare ufficialmente il problema all’attenzione del Sindaco e della Giunta chiedendo l’individuazione di un percorso alternativo soprattutto per le decine di TIR che quotidianamente si recano a Civitavecchia per il conferimento dei rifiuti in discarica. E’ ormai passato quasi un anno, le foto ed i filmati del Sindaco che si fa ritrarre ad esempio mentre lotta contro i TIR della monnezza per promuoversi ormai non fanno più breccia nell’opinione pubblica. E’ arrivato il momento di tirar fuori finalmente questa fantomatica squadra del fare tanto propagandata in campagna elettorale”, lo dichiara il gruppo consigliare del Movimento 5 stelle.