Gruppo consiliare M5S: “La Giunta si appresta ad affossare il mercato di Campo dell’Oro utilizzando procedure di fantasia”

“Si comincia a vedere l’operato urbanistico del centrodestra alla guida del Comune di Civitavecchia. La Giunta comunale infatti nei giorni scorsi, con la delibera numero 83, ha approvato un ennesimo atto a svantaggio della collettività e a beneficio dei privati, in zona di Campo dell’Oro. Rispolverando delibere di consiglio comunale più che dubbie, per non dire apertamente nulle (secondo queste il consiglio comunale potrebbe variare le norme tecniche di piano regolatore, quando tutti sanno che tali competenze sono in capo alla Regione), di più di 30 anni fa, la Giunta accerta le condizioni per l’utilizzo del permesso a costruire nella zona di fronte a mercato di Campo dell’Oro. In un’area dove dovrebbero sorgere edifici di pubblica utilità, ben delineati dalle leggi vigenti, si vedrà invece sorgere un centro commerciale privato. Utilizzando volutamente più di una forzatura urbanistica e amministrativa si va quindi a dare il definitivo colpo di grazia al mercato pubblico di Campo dell’Oro, che sì avrebbe bisogno di rilancio, per favorire un centro commerciale privato che farà gli interessi di pochi. L’urbanistica non è materia semplice e di facile comprensione per un normale cittadino, per questo il nostro operato di controllo come principale forza di opposizione in consiglio comunale non terminerà qui. Se la Giunta comunale vorrà proseguire su questa strada saremo costretti ad avvisare per iscritto gli organi di vigilanza urbanistica regionali. Saranno altri a valutare possibili rilievi penali”. Lo dichiara il Gruppo consiliare stelle.