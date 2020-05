Gruppo consiliare M5S: “In arrivo per la città altre 2 opere targate M5S: la giunta Tedesco al rallentatore sul bilancio”

“Abbiamo il piacere di comunicare alla cittadinanza che a breve altre 2 opere saranno in cantiere: sono infatti stati aggiudicati i lavori alla scuola “Gianni Rodari” per 644mila euro. Il finanziamento del Ministero dell’Istruzione, è doveroso ricordarlo perchè qualcuno se ne dimentica troppo spesso, è stato preso dall’amministrazione M5S per la messa a norma dell’impianto antincendio. E’ l’ennesimo ulteriore tassello del percorso di messa a norma degli edifici scolastici, da noi portato avanti con forza e che speriamo non venga anch’esso interrotto. Dalla prossima settimana inoltre si dovrebbe concludere il cantiere che riguarda gli attraversamenti pedonali alla scuola di via Adige: anche qui si tratta di lavori per i quali il 90% del lavoro è stato svolto dalla precedente amministrazione. A distanza di 1 anno infatti la sgangherata maggioranza targata Grasso – Tedesco (rigorosamente in quest’ordine) non è ancora stata in grado di approvare il proprio bilancio previsionale. Questo significa che l’indirizzo politico del centrodestra, qualora ce ne fosse uno, non può essere attuato e che gli uffici vanno avanti secondo il meccanismo dei “dodicesimi”, trovando giocoforza numerosi rallentamenti. E’ vero che la situazione causata dal Coronavirus ha notevolmente rallentato l’attività amministrativa, ma il fatto che il documento principe dell’attività amministrativa, approvato in giunta già da marzo scorso, non arrivi in consiglio comunale prima di giugno, fa capire come i nostri attuali politici siano molto bravi a stringere mani al mercato e a fare vuote promesse, ma molto meno bravi a lavorare per ciò per cui sono stati eletti e a dare risposte concrete alla città”. Lo dichiara il Gruppo consiliare del M5Stelle.