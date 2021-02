Gruppo consiliare M5S: “Asfaltatura in centro, ripristinare con urgenza la segnaletica orizzontale”

“Nei giorni scorsi sono partite in alcune zone della città delle prime e timide asfaltature, come annunciato dall’assessore De Paolis. Lo stesso assessore aveva annunciato che la riasfaltatura avrebbe compreso tutta la carreggiata ma si tratta semplicemente dell’ennesima promessa non mantenuta perchè come si può vedere nelle zone centrali della città, si è provveduto alla manutenzione solamente nei tratti principali. Ma l’aspetto più grave e su cui sollecitiamo l’amministrazione a intervenire con la massima urgenza, è il mancato ripristino della segnaletica orizzontale, con particolare riferimento alle strisce pedonali. Già diversi cittadini ci hanno infatti contattato per segnalare l’estrema pericolosità del fatto e per questo, oltre a rimarcare il mancato rispetto della parola data dall’assessore, invitiamo ad intervenire al più presto per motivi di sicurezza prima che qualcuno si faccia male sul serio”. Lo dichiara il Gruppo consiliare M5Stelle.