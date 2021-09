Gruppo consiliare M5S: “Al Consiglio comunale aperto sul mercato la maggioranza conferma la sua eterna indisponibilità al dibattito”

“Nessuna risposta, poco dibattito, poco ascolto e tanta arroganza. Grande assente al Consiglio comunale aperto sul mercato inoltre è stata la trasparenza. Non sono stati presentati progetti alternativi di riqualificazione dopo la revoca del progetto M5S per la “palmetta”, non sono state annunciate intenzioni ufficiali circa l’aumento sconsiderato dei parcheggi blu e persino la delegata del Sindaco al mercato si è lasciata andare ad un desolato “i mercatali si sentono abbandonati”. Per l’ennesima volta ci troviamo a rimarcare la totale ed assoluta indisponibilità al confronto da parte della maggioranza, mai disposta ad ascoltare le opposizioni e neanche capace a mantenere il numero legale per proseguire il consiglio. Purtroppo però non è l’unico dato negativo che dobbiamo sottolineare: l’aspetto più preoccupante è la totale mancanza di prospettiva e di progettualità. Anche su questo tema l’attuale amministrazione oltre a revocare quanto da noi progettato e finanziato non ha portato alternative credibili. E se le ha, se le tiene ben chiuse nei propri cassetti, sfuggendo come al solito al confronto. I consigli comunali aperti servono principalmente a tutte le forze politiche per ascoltare la cittadinanza, gli addetti del settore e gli interessati, per confrontarsi e fornire risposte puntuali. Dobbiamo purtroppo amaramente constatare che si è trattato di un’occasione persa, a causa dell’atteggiamento assai poco costruttivo di questa maggioranza. Ma questo ormai, ahi noi, non sembra neanche fare più notizia”. Il Gruppo consiliare M5Stelle.