Gruppo consiliare m5s: “AAA Assessore alla Pubblica Istruzione cercasi”

“Oggi gli studenti delle scuole superiori sono tornati fra i banchi, nelle modalità decise a livello nazionale e regionale. Se però si cerca un interlocutore al Comune, ci spiace, questo non c’è. Fra le varie deleghe distribuite dall’assessore Tedesco nei mille rimpasti è scomparsa quella all’istruzione. È da tempo che riceviamo messaggi dalla cittadinanza per sapere a chi rivolgersi in merito ma purtroppo non c’è un assessore di riferimento, solo deleghe generiche alle politiche educative ed all’educazione e creatività giovanile. In un momento come questo è assurdo non avere un assessorato di riferimento e auspichiamo che al più presto, fra un rimpasto e l’altro, ritorni la figura dell’assessore all’istruzione. La scuola deve essere sempre al centro delle attenzioni della politica. Al momento, per avere informazioni e risposte alle domande, bisogna scrivere direttamente al sindaco (se mai si prenderà la briga di rispondere a qualcuno)”. Lo dichiara il Gruppo consiliare m5stelle.