Gruppo consigliare M5S: “Subito intitolazione di un luogo pubblico di Civitavecchia a Gino Strada”

“Abbiamo protocollato una mozione affinché l’amministrazione comunale si attivi per intitolare una via, parco o area pubblica alla figura di Gino Strada, scomparso improvvisamente di recente. Riteniamo infatti che la nostra città debba promuovere, soprattutto per le giovani generazioni, il riconoscimento di una persona che con le proprie opere è stato un grande esempio di diffusione di solidarietà e speranza soprattutto in luoghi di guerra e disperazione, un uomo che fino all’ultimo si è dedicato alla medicina ed all’amore verso il prossimo incondizionatamente, costituendo un esempio a cui tutta la cittadinanza dovrebbe aspirare. Un’iniziativa pensata per mantenerne viva la memoria e ringraziare questo grande uomo, con l’auspicio che all’unanimità Civitavecchia riconosca una figura che, con coraggio e perseveranza, si è sempre occupato di chi soffriva ed ha reso alla comunità un servizio di crescita e miglioramento”, lo dichiara il Gruppo consigliare del M5stelle.