Green Pass e controlli, denuncia e sanzioni ad un avventore che esibisce il certificato del fratello

I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, nel corso di una mirata attività di controllo nel centro cittadino, hanno sanzionato amministrativamente e denunciato in stato di libertà 3 persone, una fra queste per il reato di sostituzione di persona. Nella mattinata, l’attenzione dei Carabinieri della Sezione Radiomobile, giunti presso un bar del litorale per effettuare un controllo agli avventori che vi si trovavano all’interno, è stata attirata da un gruppo di tre soggetti che, alla loro vista, hanno palesemente cercato di guadagnare a passo spedito l’uscita del locale. I militari li hanno però fermati, identificati e sottoposti al controllo: due dei componenti del gruppo hanno infatti immediatamente ammesso di essere privi della certificazione verde e sono stati immediatamente sanzionati. Il terzo soggetto ha invece esibito un Green Pass che, però, all’atto della verifica elettronica è risultata essere intestata ad una persona differente, nello specifico al fratello. All’uomo, che conseguentemente è risultato privo di una propria certificazione verde, non è stato solo elevato il verbale per la sanzione amministrativa ma anche la denuncia a piede libero per il tentativo di sostituirsi allo stretto congiunto. Ancora al vaglio la posizione dell’esercente pubblico che ha giustificato il mancato controllo con il malfunzionamento dello smartphone in uso. Analoghi controlli continueranno ad essere svolti anche nei prossimi giorni.