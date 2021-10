Green Pass: Cerveteri, da lunedì il Centro Tamponi Comunale con i prezzi più bassi d’Italia

I tamponi per gli adulti verranno effettuati a 10 euro, quelli per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni a 5 euro, costo inferiore a quello indicato dal Governo Nazionale

Da lunedì 18 ottobre a Cerveteri sarà attivo il Centro Tamponi Comunale, aperto 6 giorni su 7, dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle ore 19. I tamponi per gli adulti verranno effettuati a 10 euro, quelli per i ragazzi tra i 12 e i 18 anni a 5 euro, costo inferiore a quello indicato dal Governo Nazionale. “Le nostre farmacie comunali – afferma il sindaco Alessio Pascucci – sono un fiore all’occhiello: sono tra le prime in Italia ad aver lanciato il progetto della vendita online dei farmaci e della consegna a domicilio, gratuita per una vastissima platea di soggetti”.