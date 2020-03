Grazie al parco ora Flavio vivrà per sempre. Inaugurato alla Marina il Parco giochi Gagliardini

Adesso Flavio vivrà per sempre. Ieri è stato inaugurato il Parco di Flavio Gagliardini alla Marina. Davanti ad un nutrito gruppo di amici del compianto calciatore civitavecchiese, oltre naturalmente ai familiari e ai parenti. L’ingresso della struttura, un parco giochi destinato ai bambini, è caratterizzato dalla presenza di una sagoma stilizzata, che raffigura una splendida esultanza di Flavio Gagliardini a braccia aperte, dopo uno dei suoi tanti gol realizzati in carriera, e una targa commemorativa. “Ci auguriamo che questo spazio possa restare in ottime condizioni il più a lungo possibile – afferma il rappresentante della Onlus, dedicata alla memoria dell’ex attaccante di Civitavecchia e Santa Marinella, Fulvio Gagliardini, fratello di Flavio – finalmente siamo riusciti ad aprire il parco dopo un percorso non facile, per noi è veramente una grande gioia”.

Presente anche l’architetto che ha ideato l’area, Chiara Capone: “Questo spazio ha già subito degli atti vandalici durante i lavori, speriamo di non dover tornare sulla questione. Per il resto è stato veramente un piacere quello di poter dare un contributo alla realizzazione di questo progetto”. A tagliare il nastro sono stati Venere Tortora e il piccolo Flavietto, il figlio di Flavio Gagliardini, accompagnati dall’esibizione della Banda Puccini. Presente anche la squadra della Coser Nuoto al completo, il parlamentare Alessandro Battilocchio, il consigliere regionale Marietta Tidei, i sindaci di Tolfa e Santa Marinella Luigi Landi e Pietro Tidei, i consiglieri comunali di Civitavecchia Pasquale Marino, Patrizio Scilipoti, Marco Piendibene e il segretario del Pd Stefano Giannini.